Başakşehir'de Elia'dan Okan Buruk'a tepki!

Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor'a konuk olan Başakşehir'de ilginç bir an yaşandı. Teknik direktör Okan Buruk, 70. dakikada Eljero Elia'yı oyundan aldı.

Elia, hocasının bu kararını beğenmedi. Oyundan çıkarken sözlü ve el kol hareketleriyle tepki gösteren Elia, Sivasspor taraftarlarına kalp işareti yaptı. 32 yaşındaki futbolcu, formasını çıkararak Sivassporlu bir taraftara hediye etti.

Hollandalı futbolcunun yerine Gulbrandsen oyuna dahil oldu.





