Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun ekibindeki 7 isme veda edildi!

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de herkesi şaşırtan bir gelişme yaşandı. Kulüpten yapılan duyuruda, son olarak İstanbul ekibi teknik heyette görev alan Selçuk Şahin, Erdinç Sözer, Pierre Webo, Dolu Arslani Behram Zülaloğlu, Yağız Çekem ve Metin Çakıroğlu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Turuncu mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik heyetimizde görev alan Selçuk Şahin, Erdinç Sözer, Pierre Webo, Dolu Arslan, Behram Zülaloğlu, Yağız Çekem ve Metin Çakıroğlu'nun sözleşmeleri sona ermiştir. Antrenörlerimize kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bu isimlerden atletik performans uzmanı Dolu Arslan, geçtiğimiz günlerde Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin'in ekibine katılmıştı.