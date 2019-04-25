Başakşehir’de Epureanu sezonu kapattı iddiası

Şampiyonluk yarışında son 4 haftada 7 puan kaybederek avantajını yitiren Medipol Başakşehir'e kötü haber..

Abdullah Avcı'yı yıkan haber

Moldova'nın Publika televizyonu konuyla ilgili haberinde, Başakşehirli futbolcunun Moldova Milli Takımı’nın Haziran ayındaki Arnavutluk ve Andorra maçlarında forma giyemeyeceğini duyurarak şu ifadelere yer verdi: “Milli takım kaptanı, EURO 2020 elemelerindeki maçları kaçıracak.”

Galatasaray ile olan maça yetişmesinin de mümkün olmadığı ortaya çıkan Epureanu bu durumda, Süper Lig'in kalanında boy gösteremeyecek.

Epureanu da konuyla ilgili ülke basınına, bu bilgiyi doğrular nitelikte açıklamalar yaparak şu ifadeleri kullandı: “Dizimde enfeksiyon teşhisi konuldu. Daha 1 ay antibiyotiklerle tedavi etmemiz gerekecek. Bu sürenin sonunda vücudun antibiyotikler olmadan nasıl reaksiyon vereceğine bakacağız. Bundan da sonra tetkikler enfeksiyonun atlatıldığını gösterirse ancak o zaman yavaş yavaş antrenmanlara çıkmaya başlayabileceğim. Üç haftalığına Barcelona'da bir klinikteydim. Burada damardan antibiyotikler aldım. Doktorlar süreci takip etti ve ardından İstanbul'a döndüm. Ne kadar sürede iyileşeceğimi kimse bilmiyor, sahalara ne zaman döneceğimi şu an doktorlar bile bilmiyor."