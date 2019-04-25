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Başakşehir’de Epureanu sezonu kapattı iddiası

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 25.04.2019 09:47 | Son Güncelleme

Başakşehir'de sakatlığı nedeniyle 1.5 aydır sahalardan uzak olan Alexandru Epureanu'nun sağlık durumu belli oldu. Ülkesi Moldova kanallarından Publica'daki habere göre sezonu kapattı.

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Moldova'nın Publika televizyonu konuyla ilgili haberinde, Başakşehirli futbolcunun Moldova Milli Takımı’nın Haziran ayındaki Arnavutluk ve Andorra maçlarında forma giyemeyeceğini duyurarak şu ifadelere yer verdi: “Milli takım kaptanı, EURO 2020 elemelerindeki maçları kaçıracak.”

Moldova'nın Publika televizyonu konuyla ilgili haberinde, Başakşehirli futbolcunun Moldova Milli Takımı’nın Haziran ayındaki Arnavutluk ve Andorra maçlarında forma giyemeyeceğini duyurarak şu ifadelere yer verdi: “Milli takım kaptanı, EURO 2020 elemelerindeki maçları kaçıracak.”

Galatasaray ile olan maça yetişmesinin de mümkün olmadığı ortaya çıkan Epureanu bu durumda, Süper Lig'in kalanında boy gösteremeyecek.

Galatasaray ile olan maça yetişmesinin de mümkün olmadığı ortaya çıkan Epureanu bu durumda, Süper Lig'in kalanında boy gösteremeyecek.

Epureanu da konuyla ilgili ülke basınına, bu bilgiyi doğrular nitelikte açıklamalar yaparak şu ifadeleri kullandı: “Dizimde enfeksiyon teşhisi konuldu. Daha 1 ay antibiyotiklerle tedavi etmemiz gerekecek. Bu sürenin sonunda vücudun antibiyotikler olmadan nasıl reaksiyon vereceğine bakacağız. Bundan da sonra tetkikler enfeksiyonun atlatıldığını gösterirse ancak o zaman yavaş yavaş antrenmanlara çıkmaya başlayabileceğim. Üç haftalığına Barcelona'da bir klinikteydim. Burada damardan antibiyotikler aldım. Doktorlar süreci takip etti ve ardından İstanbul'a döndüm. Ne kadar sürede iyileşeceğimi kimse bilmiyor, sahalara ne zaman döneceğimi şu an doktorlar bile bilmiyor."

Epureanu da konuyla ilgili ülke basınına, bu bilgiyi doğrular nitelikte açıklamalar yaparak şu ifadeleri kullandı: “Dizimde enfeksiyon teşhisi konuldu. Daha 1 ay antibiyotiklerle tedavi etmemiz gerekecek. Bu sürenin sonunda vücudun antibiyotikler olmadan nasıl reaksiyon vereceğine bakacağız. Bundan da sonra tetkikler enfeksiyonun atlatıldığını gösterirse ancak o zaman yavaş yavaş antrenmanlara çıkmaya başlayabileceğim. Üç haftalığına Barcelona'da bir klinikteydim. Burada damardan antibiyotikler aldım. Doktorlar süreci takip etti ve ardından İstanbul'a döndüm. Ne kadar sürede iyileşeceğimi kimse bilmiyor, sahalara ne zaman döneceğimi şu an doktorlar bile bilmiyor."

Başakşehir’in, yokluğunda yaşadığı kayıplar kendisine hatırlatılan Epureanu şunları söyledi: “Epureanu olmayınca takımın tökezlediğini düşünmüyorum. Ben Messi değilim ki takım bir kişiye bağlı olsun. Dolayısıyla sebebin bu olduğunu düşünmüyorum. Sezonun sonu yaklaştıkça gerginlik büyüyor, ancak takım bu durumun üstesinden gelecek ve sonraki maçlarda yine eskisi gibi kazanmaya başlayacaktır. Bu sezon mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum.”

Başakşehir’in, yokluğunda yaşadığı kayıplar kendisine hatırlatılan Epureanu şunları söyledi: “Epureanu olmayınca takımın tökezlediğini düşünmüyorum. Ben Messi değilim ki takım bir kişiye bağlı olsun. Dolayısıyla sebebin bu olduğunu düşünmüyorum. Sezonun sonu yaklaştıkça gerginlik büyüyor, ancak takım bu durumun üstesinden gelecek ve sonraki maçlarda yine eskisi gibi kazanmaya başlayacaktır. Bu sezon mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum.”
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Anahtar Kelimeler:
başakşehir Spor Toto Süper Lig Alexandru Epureanu

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