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Başakşehir'de gol sesi çıkmadı! Beşiktaş, galibiyeti unuttu

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
10.11.2024 20:58
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Beşiktaş, Avrupa dönüşü Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Hakem Turgut Noman'ın yönettiği mücadele başladığı gibi golsüz beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla birlikte siyah - beyazlılar ligde oynadığı son 3 maçta sadece 1 puan alabilmiş oldu.

Başakşehir'de gol sesi çıkmadı! Beşiktaş, galibiyeti unuttu

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir'in konuğu oldu. İki takımında gol pozisyonlarından yararlanamadığı maçta gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

SON 3 MAÇ 1 PUAN

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Bu sonuçla birlikte ligde oynadığı son 3 maçta sadece 1 puan toplayabilen Giovanni van Bronckhorst ve öğrencileri zirveden iyice uzaklaştı. Aldığı beraberlikle puanını 21 yapan Kartal, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 10'a yükseltti.

GALİBİYETİ UNUTTULAR

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Çağdaş Atan'ın Başakşehir'in ise galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Ligde en son 27 Eylül'de Sivasspor'u mağlup eden Başakşehir, 8. sırada 16 puan ile yer alıyor.

AL-MUSRATI 8 MAÇ SONRA

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En son 26 Eylül tarihinde Ajax ile deplasmanda oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında 11'de yer alan Al Musrati, 8 maç sonra 11'de sahaya çıktı. Sakatlığı nedeniyle Eintracht Frankfurt, Kayserispor ve Gaziantep FK maçlarında görev yapamayan siyah-beyazlı oyuncu, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında kadroda olmasına rağmen görev alamamıştı.

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Başakşehir beşiktaş
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