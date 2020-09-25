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Başakşehir'de İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 25.09.2020 22:19 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir’in, Fatih Karagümrük’e 2-0 mağlup olduğu maçta İrfan Can Kahveci, mücadelenin 82. dakikasında Sabo’ya yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Başakşehir'de İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü

Süper Lig’in 3. haftasında Başakşehir, Fatih Karagümrük’e 1-0 mağlup oldu. Üçüncü haftasını geride bıraktığı ligde henüz galibiyetle tanışamayan ve gol atma başarısı gösteremeyen turuncu-lacivertliler, bir yandan da İrfan Can Kahveci’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Başarılı futbolcu müsabakanın 82. dakikasında Erik Sabo’yla girdiği ikili mücadele sonrası hakem Ali Şansalan tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
İrfan Can, gelecek hafta Fatih Terim Stadı’nda oynanacak Göztepe maçında forma giyemeyecek.

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geçen haftadan belliydi zaten
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