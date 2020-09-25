Başakşehir'de İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü

Süper Lig’in 3. haftasında Başakşehir, Fatih Karagümrük’e 1-0 mağlup oldu. Üçüncü haftasını geride bıraktığı ligde henüz galibiyetle tanışamayan ve gol atma başarısı gösteremeyen turuncu-lacivertliler, bir yandan da İrfan Can Kahveci’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Başarılı futbolcu müsabakanın 82. dakikasında Erik Sabo’yla girdiği ikili mücadele sonrası hakem Ali Şansalan tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
İrfan Can, gelecek hafta Fatih Terim Stadı’nda oynanacak Göztepe maçında forma giyemeyecek.
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