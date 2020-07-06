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Başakşehir’de koronavirüs test sonuçları belli oldu

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 06.07.2020 17:43 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir, futbolcular, teknik heyet, idari ekip ve kulüp çalışanlarına dün yapılan korona virüs testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığını duyurdu.

Başakşehir’de koronavirüs test sonuçları belli oldu

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza dün yapılan Covid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Futbolcularımız, Denizlispor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

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