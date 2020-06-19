Başakşehir'de Martin Skrtel, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü

Başakşehir'de penaltı yaptırdıktan sonra sarı kart gören Martin Skrtel, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Ankaragücü Saba'nın ceza sahasında yer kalmasıyla penaltı kazanmıştı...
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