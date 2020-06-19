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Başakşehir'de Martin Skrtel, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 19.06.2020 21:16 | Son Güncelleme

Başakşehir'de sarı kart gören Martin Skrtel, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Başakşehir'de Martin Skrtel, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü

Başakşehir'de penaltı yaptırdıktan sonra sarı kart gören Martin Skrtel, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Ankaragücü Saba'nın ceza sahasında yer kalmasıyla penaltı kazanmıştı...

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