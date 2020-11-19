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Başakşehir'de Milli Takım'dan dönen isim pozitif çıktı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 19.11.2020 22:19 | Son Güncelleme

A Milli Takım kampından dönen Medipol Başakşehirli bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Başakşehir'de Milli Takım'dan dönen isim pozitif çıktı

Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'de bir futbolcunun koronavirüst testi pozitifi çıktı.

Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada "Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize bugün yapılan rutin COVID-19 PCR testlerinde A Milli takımımızın son kamp kadrosunda bulunan bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. A Milli takım kampında girdiği tüm PCR testleri negatif olan oyuncumuz semptomsuz olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ve tedavi planlamaları başlatılmıştır." denildi.

Hafta sonu Beşiktaş ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'de koronavirüs testi pozitif çıkan isim forma giyemeyecek.

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