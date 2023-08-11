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Başakşehir'de Mounir Chouiar krizi! Antrenmanlara izinsiz olarak katılmadı, sözleşmesi resmen feshedildi

11.08.2023 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de sezonun ilk haftasında Alanyaspor'a konuk olacak Başakşehir'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Turuncu lacivertli ekipten yapılan açıklamada Mounir Chouiar'ın sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de sezonun ilk düdüğü çalarken, ligin ilk haftasında Alanyaspor'a konuk olacak olan Başakşehir'de beklenmedik bir gelişme yaşandı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

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Turuncu-lacivertli ekipten yapılan açıklamada 24 yaşındaki oyuncu Mounir Chouiar'ın sezon öncesi antrenmanlara izinsiz katılmadığı için sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

İşte Başakşehir'den yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcu Mounir Chouiar ile Kulübümüz arasında akdedilmiş olan 08.07.2022 tarihli Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, Mounir Chouiar'ın 2023/2024 futbol sezonu açılışından bugüne kadar Kulübümüzün sezon öncesi hazırlık kamplarına ve antrenmanlarına izinsiz ve mazeretsiz olarak katılmaması, bu hususta kendisine gönderilen ihtarnamelere rağmen sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ağır surette ve ısrarlı bir şekilde ihlal etmesi ve bu durumun artık taraflar arasındaki hizmet ilişkisinin devamını Kulübümüz açısından çekilmez kılmış olması nedeniyle, Kulübümüz tarafından tek taraflı olarak ve haklı nedenle feshedilmiştir.

Bu fesih nedeniyle Kulübümüzün uğramış olduğu zararların tazmini ve sair sportif yaptırımların uygulanması talebiyle, Mounir Chouiar'a karşı FIFA yargı mercileri nezdinde gerekli yasal işlemler başlatılacaktır."

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