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Başakşehir'de Visca 10 maç sonra kadroda

07.03.2021 15:42 | Son Güncelleme:
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Başakşehir'de Visca 10 maç sonra kadroda

Sakatlığı sebebiyle uzun süredir takımdan uzak olan Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu Edin Visca, ligde tam 10 maç sonra kadroda yer aldı. Visca, Gençlerbirliği karşılaşmasına yedek kulübesinde başlıyor.

Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir, deplasmanda Gençlerbirliği'nin konuğu oluyor. Ligde son 10 müsabakada hanesine 3 puan yazdıramayan turuncu-lacivertliler, bu kötü gidişata Ankara'da son vermek istiyor.

Sezon başından beri sakat oyuncuların fazla olmasından dolayı kadro kurmakta sıkıntı çeken Başakşehir'e Visca'dan ise iyi haber geldi.

Son olarak ligin 18. haftasında yine bir Ankara deplasmanında Ankaragücü'ne karşı ter döken Bosna Hersekli futbolcu, ardından talihsiz bir sakatlık yaşamış ve tam 10 maçta takımını yalnız bırakmıştı.

Sakatlığını atlatan Visca, teknik direktör Aykut Kocaman tarafından Gençlerbirliği mücadelesinin kadrosuna alındı. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak olan 30 yaşındaki oyuncu, görev verilmesi halinde haftalar sonra yeşil çime ayak basacak. Edin Visca'nın yokluğunda Başakşehir, 6 yenilgi, 4 beraberlik aldı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Başakşehir Edin Visca
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