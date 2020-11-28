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Başakşehir'de yeni kahraman: Fredrik Gulbrandsen

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 28.11.2020 17:16 | Son Güncelleme

Başakşehir'in Norveçli oyuncusu Fredrik Gulbrandsen, son 3 haftadaki performansıyla dikkat çekti.

Başakşehir'de yeni kahraman: Fredrik Gulbrandsen

Başakşehir'in Norveçli oyuncusu Fredrik Gulbrandsen, son haftalardaki formuyla parmak ısırtmaya devam ediyor. Ligde ilk 7 maçta toplam 5 maçta 87 dakika şans bulan Norveçli oyuncu son 3 haftada ise takımını sırtlayan isim oldu.

  1. haftadaki Gençlerbirliği maçında 80'de sonradan oyuna girerek bu sezonki ilk golünü atan 28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz hafta Beşiktaş maçında ise son 15 dakikada sahne alarak iki kez fileleri sarsmıştı.

Denizlispor maçında bu sezon ilk kez 11'de görevlendirilen başarılı oyuncu ilk 21 dakikaya 2 gol sığdırdı

Oynadığı ilk 5 maçı boş geçen Fredrik Gulbrandsen, böylelikle son 3 maçtaki 5 golüyle gol krallığı yarışında da iddialı bir konuma geldi.

"SIKI ÇALIŞIRSAN KARŞILIĞINI ALIRSIN"

Fredrik Gulbrandsen geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bu sezon çok fazla şans bulamadım ancak eğer sıkı çalışırsan, sonunda karşılığını alıyorsun. Beşiktaş maçındaki oyunum sonrasında da bunun gerçekleştiğini hissettim. İdmanlarda kendimi inanılmaz veriyorum ve spor salonunda da çok fazla çalışıyorum. Normalde olduğundan daha fazla. Oynamadığım zaman, lanetlenmiş gibi hissediyorum. Şanslıyım ki durum şimdi biraz değişti ve çalışmamın karşılığında da forma bulmaya başladım" sözlerini kullanmıştı.

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