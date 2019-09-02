Başakşehir'den Aurelien Chedjou'ya teşekkür

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "2017-2018 sezonundan bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Aurelien Chedjou, Fransa 1'inci Lig ekiplerinden Amiens'e transfer olmuştur. Kamerunlu futbolcuya katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.
34 yaşındaki savunma oyuncusu geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 26 maçta forma giymişti.
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