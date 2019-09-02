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Başakşehir'den Aurelien Chedjou'ya teşekkür

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 02.09.2019 12:20 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir, Aurelien Chedjou'nun Fransa Ligue1 ekiplerinden Amiens'e transfer olduğunu açıkladı.

Başakşehir'den Aurelien Chedjou'ya teşekkür

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "2017-2018 sezonundan bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Aurelien Chedjou, Fransa 1'inci Lig ekiplerinden Amiens'e transfer olmuştur. Kamerunlu futbolcuya katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

34 yaşındaki savunma oyuncusu geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 26 maçta forma giymişti.

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Medipol Başakşehir Aurelien Chedjou Fransa Ligue1

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