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Başakşehir'den Avrupa'da ağır hezimet! Konferans Ligi'nde deplasmanda Celje'ye 5-1 mağlup oldular

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
24.10.2024 21:39
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Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci maçında Litvanya ekibi Celje ile karşı karşıya geldi. Çağdaş Atan'ın ekibi deplasmanda 5-1'lik ağır bir mağlubiyet aldı.

Başakşehir'den Avrupa'da ağır hezimet! Konferans Ligi'nde deplasmanda Celje'ye 5-1 mağlup oldular

UEFA Konferans Ligi ikinci hafta maçında Başakşehir, Celje ile kozlarını paylaştı.

AVRUPA'DA 2'DE SIFIR

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Litvanya'da oynanan mücadelede temsilcimiz sahadan 5-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Celje, galibiyet gollerini Tamar Svetlin, Ivan Brnić, Svit Sešlar ve Armandas Kučys (2) ile buldu.

Temsilcimiz ise tek golünü 75'de Dimitris Pelkas kaydederken Teknik Direktör Çağdaş Atan kırmızı kart gördü.

İlk haftada Avusturya ekibi Rapid Wien'e sahasında mağlup olan Başakşehir, ligde 0 puan ile 34. sırada yer alıyor.

ÇAĞDAŞ ATAN'DAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

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Çağdaş Atan, Rapid Wien ile oynadıkları ilk maça göre ilk 11'inde biri zorunlu 3 değişiklik yaptı. Atan, Celje karşısında takımını sahaya, Deniz Dilmen, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Crespo, Berat Özdemir, Pelkas, Deniz Türüç, Figueiredo ve Piatek ilk 11'iyle sürdü.

MAÇA İLGİ DÜŞÜKTÜ

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Celje ile RAMS Başakşehir arasında oynanan karşılaşmaya taraftarların ilgisi düşük oldu. Celje Stadı'nda tribünlerde yaklaşık 4 bin taraftar yer aldı. 13 bin 500 kişilik stadyumun büyük bölümü boş kaldı. Celje taraftarları, karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte stadyum dışında havai fişekler patlattı.

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Başakşehir
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