Başakşehir'den ayrılmıştı! Tecrübeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım'ın yeni takımı belli oldu... Samsunspor ile prensip anlaşmasına vardı!

Süper Lig'de son olarak Medipol Başakşehir'de forma giyen ve turuncu lacivertliler ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayıran tecrübeli oyuncu Hasan Ali Kaldırım'ın yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyordu. 33 yaşındaki oyuncunun yeni adresi belli oldu.

HERKES ŞAŞKINA DÖNDÜ!

İsmi Süper Lig'de birçok kulüp ile anılan Hasan Ali Kaldırım, TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ile prensip anlaşmasına varırken, Kaldırım'ın TFF 1. Lig'e gitmesi herkesi şaşırttı. Resmi açıklamanın kısa zaman içerisinde yapılması bekleniyor.

FENERBAHÇE DE EMRE DEMİR'İ KİRALAMIŞTI!

Öte yandan Fenerbahçe de geçtiğimiz günlerde Barcelona’dan Transfer ettiği Emre Demir’i Karadeniz ekibi Samsunspor'a kiralık olarak göndermişti.

HASAN ALİ KALDIRIM'IN PERFORMANSI

Kariyerinde Kaiserslautern, Mainz, Kayserispor, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir kulüpleri yer alan 33 yaşındaki deneyimli sol bek; sezonun ilk yarısında Başakşehir'de 13'ü ilk 11, 15 maçta oynadı ve 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

