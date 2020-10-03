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Başakşehir'den Beşiktaş'a Nikola Kalinic çalım!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 03.10.2020 10:38 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın aylardır uğraştığı Kalinic için Medipol Başakşehir devreye girdi. İspanyollar'a göre Hırvat golcünün Başakşehir'e gitme ihtimali fazla.

Başakşehir'den Beşiktaş'a Nikola Kalinic çalım!

Burak Yılmaz’ın ayrılmasının ardından golcü arayışlarına başlayan ve aylardır çeşitli isimlerle görüşen Beşiktaş, iki forvette karar kıldı. Bunlardan biri Aboubakar diğeri Atletico Madrid'in yıldızı Nikola Kalinic’ti.

Aboubakar’a Siyah-Beyazlı formayı yeniden giydiren Beşiktaş yönetimi Kalinic için de yoğun mesai harcıyordu ancak Kartal’ın tekerine Başakşehir çomak soktu. İspanyol basınına yansıyan haberlere göre; Boz Baykuşlar, Hırvat golcü için devreye girdi.

"KOMŞU DEVREYE GİRDİ"

BeSoccer ve As'ın haberlerinde; Başakşehir’in transferin bitmesine sayılı günler kala Kalinic için temaslarını sıklaştırdığı bilgisi yer aldı.

İspanya’nın en yüksek tirajlı gazetelerinden olan AS, "Kalinic’in Beşiktaş’a gitmesi ön görülüyordu ancak komşuları Başakşehir devreye girdi ve son Türkiye şampiyonu transferi noktalamak üzere" ifadelerine yer verdi.

Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi kozunu da masaya koyduğu belirtildi. İtalyan basını Torino’nun da Kalinic’i istediğini iddia etti.

(AKŞAM)


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