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Başakşehir'den Edin Visca transferi için açıklama! ''Haberler doğru''

25.12.2021 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipool Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer, Trabzonspor maçı sonrası konuştu. Edin Visca transferi konusunda sorulan soruya net cevap veren Sözer, "Edin Visca için çıkan haberler doğru ancak durumu netleşmedi. Gelişme olunca duyarsınız." ifadelerini kullandı.

Başakşehir'den Edin Visca transferi için açıklama! ''Haberler doğru''

Medipool Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer, Trabzonspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"EMRE HOCA İLE BİRLİKTE GÜZEL ÇALIŞIYORUZ"

Karşılaşmayı değerlendiren Erdinç Sözer "Atmosfer çok güzeldi. Burada başarılı oynamak kolay değil, takımı tebrik ediyorum. Beraberlik iki takım için de iyi. Hedef kazanmaktı, bunun için üzgünüz. Takımın oyunundan memnunuz. Emre Hoca ile birlikte güzel çalışıyoruz. Gelişmemiz çok güzel. Bir iki adım daha atmamız lazım. Bu tip güçlü takımları da yenmek için bunu yapmalıyız." dedi.

"ÇIKAN HABERLER DOĞRU"

Edin Visca ile ilgili transfer sorusunu yanıtlayan Erdinç Sözer "Edin Visca için çıkan haberler doğru ancak durumu netleşmedi. Gelişme olunca duyarsınız." ifadelerini kullandı. Edin Visca'nın devre arasında Trabzonspor'a imza atması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Başakşehir Edin Visca
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