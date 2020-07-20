Başakşehir'den Edin Visca ve heykel paylaşımı!

Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir'de takım kaptanlarından Edin Visca'nın heykelinin dikilmesi gündeme geldi.Başakşehir Futbol Kulübü'nün resmi twitter hesabı, Edin Visca heykelinin bulunduğu bir görseli paylaşarak, "Var bir hayalimiz!" notunu düştü.30 yaşındaki hücum oyuncusu, 2011 yılında transfer olduğu Başakşehir'de 9. yılını geride bıraktı.
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, sezon başında yaptığı açıklamada, "Visca böyle giderse heykelini dikeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Trabzonspor'dan KAP açıklaması
Trabzonspor'da flaş ayrılık
Ahmet Çakar'dan olay sözler...
Almanlar duyurdu! Fenerbahçe ve Mesut Özil...
Gökhan Gönül'e flaş teklif! Fenerbahçe...
Galatasaray'da flaş ayrılık!
Önümüzdeki sezon seyircili oynanacak mı? Açıklama geldi!
Beşiktaş’ın gözü Devler Ligi’nde!
Arda Turan'ın geleceği bu toplantında belli olacak
Transfer resmen açıklandı!
Hakan Çalhanoğlu'na tam not
Okuyucu Yorumları 0 yorum