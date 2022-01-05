Başakşehir'den Edin Visca'ya duygusal veda! İşte paylaşılan o video...

Başakşehir'den Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca için veda videosu yayınlandı. Visca 11 yıllık Başakşehir serüvenine Trabzonspor'a transfer olarak son vermiş oldu.

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"TEK ŞAMPİYONLUK BU SENE DEĞİL..."

Edin Visca, "Tek şampiyonluk bu sene değil 2-3 sene Türkiye futbolunda en önemli rolü biz oynayacağız. Başakşehir'de çok şey yaşadık. Şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi yaşadık. Kolay değil ayrılmak. Büyük bir camiaya gidiyorum. İnşallah sağlıklı, huzurlu bir sezon geçiririz. Şimdi yeni başkanla kupa kaldırırız inşallah" dedi.

