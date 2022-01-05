SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Başakşehir'den Edin Visca'ya duygusal veda! İşte paylaşılan o video...

Başakşehir'den Edin Visca'ya duygusal veda! İşte paylaşılan o video...

05.01.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir'den, Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca'ya veda videosu yayınlandı. Duygusal bir video yayınlayan Başakşehir kulübü Edin Visca'ya teşekkür etti.

Başakşehir'den Edin Visca'ya duygusal veda! İşte paylaşılan o video...
Edin Visca

Edin Visca

BOS Bosna Hersek
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Başakşehir'den Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca için veda videosu yayınlandı. Visca 11 yıllık Başakşehir serüvenine Trabzonspor'a transfer olarak son vermiş oldu.

İŞTE O VİDEO

"TEK ŞAMPİYONLUK BU SENE DEĞİL..."

Edin Visca, "Tek şampiyonluk bu sene değil 2-3 sene Türkiye futbolunda en önemli rolü biz oynayacağız. Başakşehir'de çok şey yaşadık. Şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi yaşadık. Kolay değil ayrılmak. Büyük bir camiaya gidiyorum. İnşallah sağlıklı, huzurlu bir sezon geçiririz. Şimdi yeni başkanla kupa kaldırırız inşallah" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya, Trabzonspor'u konuşacak! Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızıyla söz kestilerDünya, Trabzonspor'u konuşacak! Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızıyla söz kestiler
Saklı cennet tamamen buz tuttu!Saklı cennet tamamen buz tuttu!
Eski Galatasaraylıyı aldı! Formayı bile giydi...Eski Galatasaraylıyı aldı! Formayı bile giydi...
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Başakşehir Trabzonspor Edin Visca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Altın yeni rekora hazırlanıyor! Sonrası karanlık…

Altın yeni rekora hazırlanıyor! Sonrası karanlık…

"Aday olurum" diyen Tanju Özcan'a Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

"Aday olurum" diyen Tanju Özcan'a Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Dev transferde mutlu son! Edin Visca, Trabzonspor'da

Dev transferde mutlu son! Edin Visca, Trabzonspor'da

''Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye hayırlı olsun''

''Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye hayırlı olsun''

Dünya, Trabzonspor'u konuşacak! Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızıyla söz kestiler

Dünya, Trabzonspor'u konuşacak! Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızıyla söz kestiler

F.Bahçe'de yapak dökümü! 5 yıldız yolcu

F.Bahçe'de yapak dökümü! 5 yıldız yolcu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Galatasaray'da Fatih Terim depremi!

Galatasaray'da Fatih Terim depremi!

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Herkes bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Tam 41 saniye boyunca...

Herkes bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Tam 41 saniye boyunca...

Edin Visca yarın imzayı atıyor!

Edin Visca yarın imzayı atıyor!

Rıdvan Dilmen vasiyetini açıkladı!

Rıdvan Dilmen vasiyetini açıkladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.