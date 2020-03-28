Başakşehir'den evde kal çağrısı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı Medipol Başakşehirli futbolcular ve teknik heyet evde kal çağrısında bulundu. Futbolcular ve teknik heyet çektikleri videoda Türk halkına mesaj verirken, herkesi evde kalması yönünde uyardı.
(İHA)
Yıldız isim karantinadan paylaşım yaptı
Diagne için çarpıcı açıklama
Beşiktaş'ta ayrılık! İşte yeni adresi
Fatih Terim'e eski öğrencisinden mesaj
'Evde kalmak neler kaçırdığımızı gösterdi'
Fenerbahçe, antrenman videosunu paylaştı!
Falcao'dan Cenk Tosun'a sürpriz mesaj!
Bakan Koca'dan spor camiasına uyarı!
İtalya'da koronavirüsü futbol mu yaydı?
Trezeguet Beşiktaş'a mı geliyor?
Uğurcan Çakır test sonucunu açıkladı!
Trabzonspor evinde form tutuyor
Ünlü futbolcu komaya girmişti! Ağabeyinden açıklama
Alman devlerinden Kovid-19 yardımı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum