SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Başakşehir'den evde kal çağrısı

Başakşehir'den evde kal çağrısı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 28.03.2020 15:45 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü futbolcuları ve teknik heyeti, koronavirüs salgınına karşı evde kalınması ile ilgili bir çağrıda bulundu.

Başakşehir'den evde kal çağrısı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı Medipol Başakşehirli futbolcular ve teknik heyet evde kal çağrısında bulundu. Futbolcular ve teknik heyet çektikleri videoda Türk halkına mesaj verirken, herkesi evde kalması yönünde uyardı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanı uyardı! İşte kullanılıp yere atılan maske ve eldivenlerdeki büyük tehlikeUzmanı uyardı! İşte kullanılıp yere atılan maske ve eldivenlerdeki büyük tehlike
Başakşehir koronavirüs test sonuçlarını açıkladıBaşakşehir koronavirüs test sonuçlarını açıkladı
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Medipol Başakşehir koronavirüs Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan talimat vermişti! Saat 09.00'da 81 ilde başladı

Erdoğan talimat vermişti! Saat 09.00'da 81 ilde başladı

Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı!

Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı!

Yıldız isim karantinadan paylaşım yaptı

Yıldız isim karantinadan paylaşım yaptı

Beşiktaş'ta ayrılık! İşte yeni adresi

Beşiktaş'ta ayrılık! İşte yeni adresi

Fatih Terim'e eski öğrencisinden mesaj

Fatih Terim'e eski öğrencisinden mesaj

Premier Lig ne zaman başlayacak? Açıklandı!

Premier Lig ne zaman başlayacak? Açıklandı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Kopenhag'dan Başakşehir maçına tepki

Kopenhag'dan Başakşehir maçına tepki

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

''Keşke bu turu atlamasaydık da bu şehit haberini almasaydık''

''Keşke bu turu atlamasaydık da bu şehit haberini almasaydık''

''Galibiyeti Mehmetçiğimize hediye ediyoruz''

''Galibiyeti Mehmetçiğimize hediye ediyoruz''

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başakşehir'den evde kal çağrısı

Başakşehir'den evde kal çağrısı

Başakşehir koronavirüs test sonuçlarını açıkladı

Başakşehir koronavirüs test sonuçlarını açıkladı

Başakşehir FK başkanı Göksel Gümüşdağ korona testi yaptırdı!

Göksel Gümüşdağ korona testinde!

Eljero Elia sezon sonu Başakşehir'den ayrılıyor

Sezon sonu Başakşehir'den ayrılıyor!

Arda Turan'dan imalı tenis paylaşımı: Müsaade var mı?

Arda Turan'dan imalı paylaşım

Göksel Gümüşdağ: Ülke puanına önemli bir katkı sağladık

'Ülke puanına önemli bir katkı sağladık'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.