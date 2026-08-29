Başakşehir'den Mario Lemina için flaş açıklama!

Süper Lig temsilcisi RAMS Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, HT Spor'a yaptığı özel açıklamalarda gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Turuncu-lacivertlilerin patronu, adı Başakşehir ile anılan Galatasaray'ın tecrübeli orta sahası Mario Lemina hakkındaki iddialara yanıt verdi.

"ŞİMDİYE KADAR GÖRÜŞMEMİZ OLMADI AMA..."

Mario Lemina ile bir ilgilerinin bulunup bulunmadığı yönündeki soruya açıklık getiren Göksel Gümüşdağ, açık kapı bırakmayı da ihmal etmedi:

"Lemina ile şimdiye kadar ne ilgimiz ne de bir görüşmemiz oldu ama transferin son gününe kadar neler olur bilemem. Biz de son güne kadar 1-2 oyuncu transfer edeceğiz."

SÖZLEŞMESİ 2028 YILINA KADAR DEVAM EDİYOR

Galatasaray ile yakın zamanda yeni sözleşme imzalamasına rağmen 32 yaşındaki Gabonlu futbolcunun takımdan ayrılabileceği yönündeki iddialar son dönemde basında geniş yer bulmuştu. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olarak gösterilen deneyimli orta saha oyuncusunun sarı-kırmızılı kulüple 2028 yılına kadar geçerli mukavelesi bulunuyor.