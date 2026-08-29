SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir

Başakşehir'den Mario Lemina için flaş açıklama!

RAMS Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Mario Lemina'nın transfer durumuna dair açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, Gabonlu oyuncuyla şu ana kadar bir temaslarının olmadığını ancak transferin son gününe kadar her şeyin yaşanabileceğini ifade etti.

Başakşehir'den Mario Lemina için flaş açıklama!
Emre Şen
Mario Lemina

Mario Lemina

GAB Gabon
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig temsilcisi RAMS Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, HT Spor'a yaptığı özel açıklamalarda gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Turuncu-lacivertlilerin patronu, adı Başakşehir ile anılan Galatasaray'ın tecrübeli orta sahası Mario Lemina hakkındaki iddialara yanıt verdi.

"ŞİMDİYE KADAR GÖRÜŞMEMİZ OLMADI AMA..."

Mario Lemina ile bir ilgilerinin bulunup bulunmadığı yönündeki soruya açıklık getiren Göksel Gümüşdağ, açık kapı bırakmayı da ihmal etmedi:

"Lemina ile şimdiye kadar ne ilgimiz ne de bir görüşmemiz oldu ama transferin son gününe kadar neler olur bilemem. Biz de son güne kadar 1-2 oyuncu transfer edeceğiz."

SÖZLEŞMESİ 2028 YILINA KADAR DEVAM EDİYOR

Galatasaray ile yakın zamanda yeni sözleşme imzalamasına rağmen 32 yaşındaki Gabonlu futbolcunun takımdan ayrılabileceği yönündeki iddialar son dönemde basında geniş yer bulmuştu. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olarak gösterilen deneyimli orta saha oyuncusunun sarı-kırmızılı kulüple 2028 yılına kadar geçerli mukavelesi bulunuyor.

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BWB Next Up Erkekler Kampı İstanbul’da tamamlandıBWB Next Up Erkekler Kampı İstanbul’da tamamlandı
Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'nin İspanya'daki sprint yarışında 13. olduToprak Razgatlıoğlu, MotoGP'nin İspanya'daki sprint yarışında 13. oldu
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Mario Lemina
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Enes Güran'ın görüntüleri ortaya çıktı! Sözleri dikkat çekti

Enes Güran'ın görüntüleri ortaya çıktı! Sözleri dikkat çekti

14 bin gizli kamera görüntüsü ortaya çıktı

14 bin gizli kamera görüntüsü ortaya çıktı

Olmaz denen oldu! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı

Olmaz denen oldu! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı

Gizli evliliğinde yeni perde: Eşi Nurdan Eriş kararını verdi

Gizli evliliğinde yeni perde: Eşi Nurdan Eriş kararını verdi

FED'in mesajı piyasaları vurdu! Altın çok sert düştü

FED'in mesajı piyasaları vurdu! Altın çok sert düştü

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.