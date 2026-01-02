SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir

Başakşehir, Deniz Türüç ile yollarını ayırdı! İşte yeni takımı

RAMS Başakşehir, 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Deniz Türüç ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Başakşehir, Deniz Türüç ile yollarını ayırdı! İşte yeni takımı
Burak Kavuncu

Konuyla ilgili İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında başarıyla oynayan Deniz Türüç ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Deniz’e kulübümüze vermiş olduğu emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

Başakşehir formasıyla tüm kulvarlarda 226 maça çıkan Deniz Türüç, 30 gol ve 34 asistlik performans sergiledi.

YENİ TAKIMI BELLİ OLUYOR!

Başakşehir, Deniz Türüç ile yollarını ayırdı! İşte yeni takımı 1

Konyaspor ile anlaşma sağlayan Deniz Türüç'ün transferi kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
G.Saray'dan Gökmen Özdenak'a veda! Cenaze stadyuma getirildiG.Saray'dan Gökmen Özdenak'a veda! Cenaze stadyuma getirildi
Fenerbahçe, Musaba ile imzaladı! Transferin rakamları belli olduFenerbahçe, Musaba ile imzaladı! Transferin rakamları belli oldu
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer Konyaspor Deniz Türüç medipol başakşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası gündem oldu

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası gündem oldu

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.