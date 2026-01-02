Başakşehir, Deniz Türüç ile yollarını ayırdı! İşte yeni takımı

Konuyla ilgili İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında başarıyla oynayan Deniz Türüç ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Deniz’e kulübümüze vermiş olduğu emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

Başakşehir formasıyla tüm kulvarlarda 226 maça çıkan Deniz Türüç, 30 gol ve 34 asistlik performans sergiledi.

YENİ TAKIMI BELLİ OLUYOR!

Konyaspor ile anlaşma sağlayan Deniz Türüç'ün transferi kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.