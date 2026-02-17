SPOR

Juventus'u rencide eden Barış Alper Yılmaz'dan tüm dünyaya gözdağı! "Yenemeyeceğimiz takım yok!"

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan devi Juventus'u 5-2 gibi tarihi bir skorla ezip geçtiği maça Barış Alper Yılmaz damga vurdu! İtalyanların sol kanadını felç eden milli yıldız, maç sonu yaptığı iddialı açıklamada takım oyununa ve teknik direktör Okan Buruk'un taktiklerine dikkat çekerek, "Hocamızın söylediği taktiği uygularsak yenemeyeceğimiz takım yok" diyerek dünyaya gözdağı verdi.

Emre Şen
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın evinde Juventus'u 5-2 mağlup ederek tarih yazdığı o unutulmaz gecede, sahanın en çok konuşulan isimlerinden biri şüphesiz Barış Alper Yılmaz oldu. İtalyan devinin sol kanat savunmasını adeta tek başına çökerten ve 90 dakika boyunca bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiyle oynayan milli futbolcu, maçın ardından çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"TAKTIKLERİ UYGULARSAK YENEMEYECEĞİMİZ TAKIM YOK"

Juventus u rencide eden Barış Alper Yılmaz dan tüm dünyaya gözdağı! "Yenemeyeceğimiz takım yok!" 1

Böylesine görkemli bir bireysel performans sergilemesine rağmen sözlerine "Bireyselden ziyade takım önemli olan" diyerek başlayan Barış Alper Yılmaz, şifreyi Okan Buruk'un oyun planı olarak açıkladı.

Genç yıldız, o iddialı sözleri şu şekilde dile getirdi:
"Çok mutluyuz. Saha içerisinde çok iyi mücadele ettik. Dün de söylemiştim; hocamızın söylediği taktiği uygularsak yenemeyeceğimiz takım yok. Ben de bu kusursuz işleyen takıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Umarım taraftarımıza Şampiyonlar Ligi'ne yakışır, güzel bir maç izletmişizdir."

"TARAFTARIN DESTEĞİ GÜCÜME GÜÇ KATIYOR"

Juventus u rencide eden Barış Alper Yılmaz dan tüm dünyaya gözdağı! "Yenemeyeceğimiz takım yok!" 2

İtalyan savunmacılara zor anlar yaşatan fiziksel üstünlüğü ve bitmeyen enerjisi hakkında da konuşan Barış Alper, sahadaki duruşunu çok çalışmaya bağladı.

Sarı-Kırmızılı taraftarlara da özel bir parantez açan başarılı kanat oyuncusu, "Çok çalışıyorum ve tek düşüncem takıma faydalı olabilmek. Taraftarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Onların o muazzam desteği, sahadaki gücüme güç katıyor" ifadelerini kullanarak RAMS Park'taki efsanevi atmosfere dikkat çekti.

