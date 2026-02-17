Galatasaray'dan Juventus'a 5 gollü tokat: Tam 63 yıllık efsane seri!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'nin gururu olmaya devam eden Galatasaray, son 16 play-off turunda eşleştiği İtalyan devi Juventus'u RAMS Park'ta adeta çimlere gömdü. Sahadan 5-2'lik tarihi bir zaferle ayrılan Sarı-Kırmızılılar, Avrupa arenasında kırılması güç bir rekora daha imza attı.

63 YILLIK YENİLMEZLİK DESTANI

Juventus'a attığı 5 golle tarih yazan Cimbom, İtalyan takımlarına karşı iç sahadaki o muazzam üstünlüğünü bir kez daha kanıtladı. Temsilcimiz, İtalyan ekiplerini İstanbul'da ağırladığı son 13 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Bu süreçte 9 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Galatasaray, Çizme temsilcilerine adeta nefes aldırmadı.

Sarı-Kırmızılıların evinde bir İtalyan takımına boyun eğdiği son tarih ise tam 63 yıl öncesine dayanıyor. Aslan, iç sahada İtalyanlara karşı son yenilgisini 23 Ocak 1963 tarihinde oynanan Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final ilk maçında Milan'a (3-1) karşı almıştı.

İTALYAN AĞLARINA 25 GOL BİRDEN!

Galatasaray'ın bu 13 maçlık efsanevi yenilmezlik serisindeki gol istatistikleri de hücumdaki durdurulamaz gücünü ortaya koyuyor. Evinde oynadığı bu müsabakalarda İtalyan filelerini toplam 25 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde ise sadece 14 gol gördü.

Son olarak Juventus ağlarına bırakılan 5 gol, "Catenaccio" (katı İtalyan savunması) efsanesinin RAMS Park'ın çimlerinde nasıl çöktüğünün en net belgesi oldu.