SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'dan Juventus'a 5 gollü tokat: Tam 63 yıllık efsane seri!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u 5-2 gibi tarihi bir skorla sahadan silen Galatasaray, Avrupa Fatihi unvanını bir kez daha tescilledi! RAMS Park'ta şov yapan ve rakibini darmadağın eden Aslan, iç sahada İtalyan ekiplerine karşı yenilmezlik serisini 13 maça ve tam 63 yıla çıkardı!

Galatasaray'dan Juventus'a 5 gollü tokat: Tam 63 yıllık efsane seri!
Emre Şen

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'nin gururu olmaya devam eden Galatasaray, son 16 play-off turunda eşleştiği İtalyan devi Juventus'u RAMS Park'ta adeta çimlere gömdü. Sahadan 5-2'lik tarihi bir zaferle ayrılan Sarı-Kırmızılılar, Avrupa arenasında kırılması güç bir rekora daha imza attı.

63 YILLIK YENİLMEZLİK DESTANI

Galatasaray dan Juventus a 5 gollü tokat: Tam 63 yıllık efsane seri! 1

Juventus'a attığı 5 golle tarih yazan Cimbom, İtalyan takımlarına karşı iç sahadaki o muazzam üstünlüğünü bir kez daha kanıtladı. Temsilcimiz, İtalyan ekiplerini İstanbul'da ağırladığı son 13 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Bu süreçte 9 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Galatasaray, Çizme temsilcilerine adeta nefes aldırmadı.

Sarı-Kırmızılıların evinde bir İtalyan takımına boyun eğdiği son tarih ise tam 63 yıl öncesine dayanıyor. Aslan, iç sahada İtalyanlara karşı son yenilgisini 23 Ocak 1963 tarihinde oynanan Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final ilk maçında Milan'a (3-1) karşı almıştı.

İTALYAN AĞLARINA 25 GOL BİRDEN!

Galatasaray dan Juventus a 5 gollü tokat: Tam 63 yıllık efsane seri! 2

Galatasaray'ın bu 13 maçlık efsanevi yenilmezlik serisindeki gol istatistikleri de hücumdaki durdurulamaz gücünü ortaya koyuyor. Evinde oynadığı bu müsabakalarda İtalyan filelerini toplam 25 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde ise sadece 14 gol gördü.

Son olarak Juventus ağlarına bırakılan 5 gol, "Catenaccio" (katı İtalyan savunması) efsanesinin RAMS Park'ın çimlerinde nasıl çöktüğünün en net belgesi oldu.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Galatasaray Galatasaray
5 - 2
Juventus Juventus

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Juventus'u rencide eden Barış Alper Yılmaz'dan tüm dünyaya gözdağı! "Yenemeyeceğimiz takım yok!"Juventus'u rencide eden Barış Alper Yılmaz'dan tüm dünyaya gözdağı! "Yenemeyeceğimiz takım yok!"
Tarihte bir ilk, İtalyanlar şokta! Avrupa Fatihi Galatasaray Çizme ekibini 5 golle sahaya gömdü!Tarihte bir ilk, İtalyanlar şokta! Avrupa Fatihi Galatasaray Çizme ekibini 5 golle sahaya gömdü!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Juventus galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İntihar eden polisin son mesajı... Sedat Peker detayı

İntihar eden polisin son mesajı... Sedat Peker detayı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Diyarbekirspor ve 3 şirkete el konuldu!

Diyarbekirspor ve 3 şirkete el konuldu!

Gerdek sahnesi tepki çekti! 'Rezalet'

Gerdek sahnesi tepki çekti! 'Rezalet'

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.