Başakşehir, Deniz Türüç'ü kadrosuna kattığını açıkladı

Fenerbahçe, Deniz Türüç’ün sezon sonuna kadar Başakşehir’e kiralandığını açıkladı.
"Futbolcumuz Deniz Türüç’ün kiralık transferi için Medipol Başakşehir Futbol Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.
Deniz Türüç bir yıl boyunca Başakşehir forması giyecektir."
✍️???? ⚡️⚡️⚡️ pic.twitter.com/DFFS8Bgnx0— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) October 5, 2020
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