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Başakşehir, Deniz Türüç'ü kadrosuna kattığını açıkladı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 05.10.2020 21:35 | Son Güncelleme

Başakşehir, Deniz Türüç’ü Fenerbahçe'den 1 yıllığına kiraladı.

Başakşehir, Deniz Türüç'ü kadrosuna kattığını açıkladı

Fenerbahçe, Deniz Türüç’ün sezon sonuna kadar Başakşehir’e kiralandığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Futbolcumuz Deniz Türüç’ün kiralık transferi için Medipol Başakşehir Futbol Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Deniz Türüç bir yıl boyunca Başakşehir forması giyecektir."


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