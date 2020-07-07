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Başakşehir - Denizlispor maçında gerginlik

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 07.07.2020 23:22 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 31. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Denizlispor müsabakasında iki takım yöneticileri arasında gerginlik yaşandı.

Başakşehir - Denizlispor maçında gerginlik

Medipol Başakşehir- Denizlispor müsabakasında iki takım yöneticileri arasında gergin dakikalar yaşandı. Mücadelenin 65. dakikasında Enzo Crivelli’nin Başakşehir’i 1-0 öne geçiren golü kaydetmesinin ardından protokol tribünü de birbirine girdi.İki takım yöneticileri arasında yaşanan olayları polis araya girerek yatıştırdı.

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