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Başakşehir dış saha performansına güveniyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.05.2019 10:33 | Son Güncelleme

Galatasaray ile şampiyonluk maçına çıkacak olan Medipol Başakşehir’in sarı-kırmızılı ekip karşısındaki en büyük kozu dış sahada gösterdiği başarılı performans.

Başakşehir dış saha performansına güveniyor

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Medipol Başakşehir, 19 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Kazananın şampiyonluğunu ilan edeceği bu zorlu müsabakada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Sezonun büyük bölümünü lider götüren ancak son haftalarda alınan olumsuz sonuçların ardından zirveyi Galatasaray’a kaptıran turuncu-lacivertliler, ligin finalinde ise gülen taraf olmak istiyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı ve öğrencileri de kulüp tarihinin ilk kupasını almak için sadece galibiyete odaklanmış durumda.

DIŞ SAHANIN LİDERİ

Başakşehir’i Galatasaray müsabakasında ön plana çıkaracak olan en önemli özelliği ise dış saha performansı. Turuncu-lacivertliler, geride kalan 32 haftada 16 deplasman maçına çıktı. Bu mücadelelerin 9’unu kazanan turuncu-lacivertliler, 5’inde sahadan beraberlikle ayrılırken, sadece Kasımpaşa ve Beşiktaş'a mağlup oldu. 21 gol atıp, 9 gol yediği deplasman karşılaşmalarında tam 32 puan toplayan Medipol Başakşehir, bu alanda zirvede yer alıyor. En yakın takipçileri ise 26 puanlı Beşiktaş ve Galatasaray.

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Anahtar Kelimeler:
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