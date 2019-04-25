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Başakşehir'e çifte şok! Arda Turan ve Epureanu açıklaması

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 25.04.2019 17:40 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir Kulübü, Arda Turan'ın sağ ayak yan bağlarında kısmi yırtık oluştuğunu, Epureanu'nun ise sakatlığı sebebiyle ameliyat edildiğini açıkladı.

Başakşehir'e çifte şok! Arda Turan ve Epureanu açıklaması

Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Takımımızın dün yaptığı antrenman sırasında sağ ayak yan bağlarında kısmi yırtık oluşan oyuncumuz Arda Turan’ın tedavisine başlanmış olup; ilerleyen günlerde yapılacak kontroller ile sahaya dönüş süreci şekillenecektir.

Sol dizindeki enfeksiyon nedeni ile bir süredir takım antrenmanlarına katılamayan oyuncumuz Alexandru Epureanu Barcelona’da özel bir hastanede ameliyat olmuştur. Başarılı geçen ameliyat sonrası tedavi ve rehabilitasyon süreci takım sağlık ekibimizin kontrolünde devam etmekte olup, oyuncumuz en kısa sürede saha çalışmalarına başlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
başakşehir arda turan epureanu

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