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Başakşehir, Epureanu'nun sözleşmesini uzattı

02.06.2022 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, tecrübeli savunma oyuncusu Alexandru Epureanu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattığını açıkladı.

Başakşehir, Epureanu'nun sözleşmesini uzattı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Moldovalı savunma oyuncusu Alexandru Epureanu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Alexandru Epureanu'nun sezon sonunda biten sözleşmesi, 2022-2023 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Kulübümüz kurulduğu günden bu yana ailemizin önemli bir parçası olan ve 258 kez formamızı giyen, tarihi şampiyonluğumuzun büyük pay sahiplerinden Alexandru Epureanu'ya başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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İstanbul Başakşehir
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