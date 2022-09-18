BAŞAKŞEHİR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE! Başakşehir Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Fatih Karagümrük maçına dakikalar kaldı. Turuncu Lacivertli ekip, henüz gol görmedi. Namağlup durumda olan takım, 2 maçlık galibiyet hasretine son vermek isteyen Kırmızı Siyahlılarla kozlarını paylaşacak. "Başakşehir Fatih Karagümrük maçı canlı izle" internette araştırılıyor. Peki, Başakşehir Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Fatih Karagümrük maçı 18 Eylül 2022 Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan maçı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

BAŞAKŞEHİR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Karagümrük beIN Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

