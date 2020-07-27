Başakşehir, Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru için harekete geçti

Galatasaray'a veda eden Henry Onyekuru için sürpriz bir takım atılım yaptı. 2019/20 Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'in 23 yaşındaki kanat oyuncusunu gündemine aldığı iddia edildi. Sabah'ın göre turuncu lacivertlerin transfer listesinin ilk sırasında Onyekuru bulunuyor.
Sözleşmesi biten Elia ile yollarını ayıracak olan Başakşehir, kanat forvet transferi için harekete geçti. Okan Buruk'un Şampiyonlar Ligi'ne iddialı bir kadro ile girmek isteyen Okan Buruk'un bu transfer olumlu baktığı öğrenildi.
Medipol Başakşehir, Nijeryalı yıldız için Monaco ile masaya oturacak ve pazarlıklara başlayacak. Fatih Terim'in bu haber karşısında çılgına döndüğü öğrenildi. Onyekuru gibi bir ismi rakibine kaptıracak olmasına çok kızan deneyimli çalıştırıcı eski öğrencisine çok sinirlendi.
Bu sezon Galatasaray'da ikinci dönemini yaşayan Onyekuru, Süper Lig'de 2019/20 sezonunda 10 maça çıkıp 1 gol ve 2 asist kaydetti.
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