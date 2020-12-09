Başakşehir Galatasaray'ın kötü rekoruna yaklaştı

Başakşehir ilk kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç sonunda kalesinde 18 gol gördü. Başakşehir böylece Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü rekoruna yaklaştı. Şampiyonlar Ligi grup aşamasında bir sezonda en çok gol yiyen takım 2014-15 sezonunda 19 golle Galatasaray olmuştu.Beşiktaş ise 2000-01 sezonunda 6 grup maçında 17 gol yemişti.

Galatasaray'ın 2014-15 sezonu Şampiyonlar Ligi maçları

16.09.2014 Galatasaray 1 - 1 Anderlecht

01.10.2014 Arsenal 4 - 1 Galatasaray

22.10.2014 Galatasaray 0 - 4 Dortmund

04.11.2014 Dortmund 4 - 1 Galatasaray

26.11.2014 Anderlecht 2 - 0 Galatasaray

09.12.2014 Galatasaray 1 - 4 Arsenal

