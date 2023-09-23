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BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Başakşehir Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

23.09.2023 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir Galatasaray ile Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelecek. Heyecanlı geçmesi beklenen karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Maçı canlı olarak takip etmek isteyen birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, Başakşehir Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Başakşehir Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler

Başakşehir Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sarı kırmızılılar Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Öte yandan Başakşehir Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi şimdiden arama motorlarında araştırılıyor. İşte Başakşehir Galatasaray maçının canlı yayın tarihi, saati ve kanalı...

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Galatasaray maçı 23 Eylül 2023 Cumartesi(bugün) oynanacak.

Maç saat 20.00'de başlayacak.

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BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE!

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Galatasaray maçı beIN Sports1'de canlı olarak ekrana gelecek.

Başakşehir Galatasaray maçını Hakem kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Hakan Yemişken yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olarak açıklandı.

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İKİ TAKIM İÇİN DE HEDEF GALİBİYET

Süper Lig'de 4 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bir maçı eksik Galatasaray, aynı sayıda maçı bulunan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer buldu.

Sezona iyi başlayamayan Başakşehir ise 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı. Turuncu-lacivertliler, 3 puanla haftaya 16. sırada girdi.

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BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Volkan, Lima, Cemali, Duarte, Karzev, Aleksic, Berkay, Serdar, Deniz, Pelkas, Figueiredo

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliviera, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Ziyech, Icardi

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