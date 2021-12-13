Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yapılan antrenman teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan idman, pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.



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