Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (29. Hafta)

Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda merak konusu. Haftanın en kritik karşılaşmasında Başakşehir kendi evinde liderliğini pekiştirmek isterken, Galatasaray ise ligde yeniden kazanmak ve moral bulmak istiyor. Başakşehir bu hafta kaybederse, Trabzonspor maçından gelecek sonuca göre liderlikten olabilir. Bunun farkında olan Okan Buruk'un öğrencileri Muslera gibi çok önemli bir isimden yoksun olarak sahaya çıkacak Galatasaray karşısında istediği sonuca ulaşmak istiyor.
28 Haziran Pazar günü saat 21.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz olacak. Tugay Kaan Numanoğlu ise dördüncü hakem olarak görev yapacak. Maçı canlı izlemek isteyenler Başakşehir Galatasaray maçını beIN Sports 1'den takip edebilecekler.
Ligin ilk yarısında Türk Telekom Arena Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçı Başakşehir 1-0 kazanmış, Turuncu-Lacivertlilere galibiyeti getiren golü ise 78. dakikada Fredrik Gulbrandsen atmıştı.
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