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Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (29. Hafta)

FUTBOL HABERLERİ  | 26.06.2020 18:02 | Son Güncelleme

Başakşehir Galatasaray maçı haftanın en dikkat çeken maçı. Ligde liderliği elinde bulunduran Başakşehir, Galatasaray'ı sahasında yenmek isterken, üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluktan uzaklaşan Galatasaray moral bulmak istiyor. "Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?" sorularına maçı canlı izlemek isteyenler tarafından yanıt aranıyor.

Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (29. Hafta)

Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda merak konusu. Haftanın en kritik karşılaşmasında Başakşehir kendi evinde liderliğini pekiştirmek isterken, Galatasaray ise ligde yeniden kazanmak ve moral bulmak istiyor. Başakşehir bu hafta kaybederse, Trabzonspor maçından gelecek sonuca göre liderlikten olabilir. Bunun farkında olan Okan Buruk'un öğrencileri Muslera gibi çok önemli bir isimden yoksun olarak sahaya çıkacak Galatasaray karşısında istediği sonuca ulaşmak istiyor.

Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman?

28 Haziran Pazar günü saat 21.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz olacak. Tugay Kaan Numanoğlu ise dördüncü hakem olarak görev yapacak. Maçı canlı izlemek isteyenler Başakşehir Galatasaray maçını beIN Sports 1'den takip edebilecekler.

İlk maçı Başakşehir kazandı

Ligin ilk yarısında Türk Telekom Arena Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçı Başakşehir 1-0 kazanmış, Turuncu-Lacivertlilere galibiyeti getiren golü ise 78. dakikada Fredrik Gulbrandsen atmıştı.

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