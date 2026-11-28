UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, galibiyetle birlikte 450 bin euro kazandı. Eleme turları, katılım bedeli, maç primleri ve tahmini değer payı dahil edildiğinde siyah-beyazlıların bu sezonki UEFA geliri 10 milyon 160 bin euroya ulaştı.

ELEME VE MAÇ PRİMLERİ...

Midtjylland ve Hradec Kralove'yi eleyerek play-off turuna yükselen Beşiktaş, bu iki turdan toplam 350 bin euro elde etti. Kauno Zalgiris'i de geçerek lig aşamasına kalan siyah-beyazlılar, 4 milyon 310 bin euro katılım bedelinin sahibi oldu. UEFA ödeme sisteminde play-off turu için ayrıca prim ödenmedi.

Lig aşamasında Marsilya, Hoffenheim ve Hapoel Beer-Sheva karşısında kazanan Beşiktaş, üç galibiyetten 1 milyon 350 bin euro kazandı. Crystal Palace beraberliği ise 150 bin euro getirdi. Böylece eleme ödemeleri, katılım bedeli ve maç primlerinin toplamı 6 milyon 160 bin euroya yükseldi.

RAKAM DAHA DA ARTACAK

Yayın pazarı ve kulüp katsayısına göre hesaplanan tahmini değer payıyla birlikte Beşiktaş'ın lig aşaması başındaki UEFA geliri 8 milyon 660 bin euro olarak öngörülmüştü. Beş maçta elde edilen 1,5 milyon euroluk primle toplam gelir 10 milyon 160 bin euroya çıktı.

Lig aşaması sonunda dağıtılacak sıralama ödülleri, olası üst tur primleri ve bilet gelirleri ise bu hesaplamaya dahil değil. Dolayısıyla Beşiktaş'ın Avrupa'dan elde edeceği toplam kazancın sezon sonunda daha da yükselmesi bekleniyor.