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Başakşehir güle oynaya turladı! Temsilcimizin yeni rakibi Royal Antwerp oldu

11.08.2022 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında sahasında İzlanda ekibi Breidablik ile karşılaşan Medipol Başakşehir sahadan 3-0 galip ayrıldı. Toplamda 6-1'lik skorla rakibini saf dışı bırakan temsilcimiz, adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Başakşehir güle oynaya turladı! Temsilcimizin yeni rakibi Royal Antwerp oldu

Sezona bomba gibi başlayan Başakşehir, Süper Lig'de lider konumda bulunuyor. UEFA Konferans Ligi'nde de yoluna doludizgin devam eden temsilcimiz, kendisine göre düşük güçteki rakibini 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı bildi. Başakşehir'de golleri 44. dakikada Stefano Okaka, 74. dakikada Ahmed Touba ve 84. dakikada Aleksic kaydetti.

RAKİBİ BELLİ OLDU

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Başakşehir, Breidablik'i elemesinin ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda rakibi Royal Antwerp oldu.

3 DEĞİŞİKLİK

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Turuncu-lacivertliler, İzlanda deplasmanındaki kadroda 3 değişikliğe gitti. Teknik Direktör Emre Belözoğlu, ilk maçta görev verdiği Leo Duarte, Daniel Aleksic ve Mounir’i yedek oturturken, bu oyuncuların yerine ise Ahmed Touba, Berkay Özcan, Serdar Gürler’e forma verdi.


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Başakşehir royal antwerp uefa konferans ligi
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