Başakşehir güle oynaya turladı! Temsilcimizin yeni rakibi Royal Antwerp oldu

Sezona bomba gibi başlayan Başakşehir, Süper Lig'de lider konumda bulunuyor. UEFA Konferans Ligi'nde de yoluna doludizgin devam eden temsilcimiz, kendisine göre düşük güçteki rakibini 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı bildi. Başakşehir'de golleri 44. dakikada Stefano Okaka, 74. dakikada Ahmed Touba ve 84. dakikada Aleksic kaydetti.

RAKİBİ BELLİ OLDU

Başakşehir, Breidablik'i elemesinin ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda rakibi Royal Antwerp oldu.

3 DEĞİŞİKLİK

Turuncu-lacivertliler, İzlanda deplasmanındaki kadroda 3 değişikliğe gitti. Teknik Direktör Emre Belözoğlu, ilk maçta görev verdiği Leo Duarte, Daniel Aleksic ve Mounir’i yedek oturturken, bu oyuncuların yerine ise Ahmed Touba, Berkay Özcan, Serdar Gürler’e forma verdi.



