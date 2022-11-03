BAŞAKŞEHİR HEARTS MAÇI saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

Başakşehir ile Hearts UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 6. haftasında kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen karşılaşma için geri sayım sürerken sporseverler arama motorlarında "Başakşehir Hearts maçı canlı izle" konu başlığını sorgulamayı sürdürüyor. İşte Başakşehir Hearts maçı canlı yayın bilgileri...
Başakşehir Hearts maçı 3 Kasım Perşembe günü saat 18.30'da başlayacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Gürcü hakem Goga Kikacheishvili düdük çalacak.
Başakşehir Hearts maçı Tv8.5 ve Exxen'de canlı olarak ekrana gelecek.