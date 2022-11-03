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BAŞAKŞEHİR HEARTS MAÇI saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

03.11.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 6. haftasında Hearts ile kozlarını paylaşacak. Maçı Gürcü hakem Goga Kikacheishvili yönetecek. Temsilcimiz Avrupa Ligi gruplarının ilk haftasında rakibini ağırladığı karşılaşmayı 4-0 üstünlükle tamamladı. Avrupa Konferans Ligi gruplarında sahasında mücadele eden ve 2 karşılaşmadan da 3-0 üstünlükle ayrılan İstanbul ekibi bugün sahaya yine galibiyet için çıkacak. Peki Başakşehir Hearts maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Hearts maçı hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR HEARTS MAÇI saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

Başakşehir ile Hearts UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 6. haftasında kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen karşılaşma için geri sayım sürerken sporseverler arama motorlarında "Başakşehir Hearts maçı canlı izle" konu başlığını sorgulamayı sürdürüyor. İşte Başakşehir Hearts maçı canlı yayın bilgileri...

BAŞAKŞEHİR HEARTS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Hearts maçı 3 Kasım Perşembe günü saat 18.30'da başlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Gürcü hakem Goga Kikacheishvili düdük çalacak.

BAŞAKŞEHİR HEARTS MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Hearts maçı Tv8.5 ve Exxen'de canlı olarak ekrana gelecek.

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