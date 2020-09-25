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Başakşehir hem gole hem puana hasret!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 25.09.2020 22:07 | Son Güncelleme

Geçen sezon Süper Lig'i şampiyonluk kupasıyla kapatan Medipol Başakşehir, bu sezon ligde oynadığı 3 maçı da kazanamadı. Turuncu-lacivertli takım, ligin ilk üç haftasında deplasmanda Hatayaspor'a evinde Galatasaray'a ve 3'üncü hafta ise deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorla mağlup olurken gol sevinci dahi yaşayamadı.

Başakşehir hem gole hem puana hasret!

Süper Lig'in 3. hafta açılış maçında Fatih Karagümrük'e konuk olan son şampiyon Başakşehir, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı ve yeni sezonda henüz puanla tanışamadı.

3 HAFTA ÖZETİ

-Hatayspor 2-0 Başakşehir
-Başakşehir 0-2 Galatasaray
-Karagümrük 2-0 Başakşehir

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