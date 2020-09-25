Başakşehir hem gole hem puana hasret!

Süper Lig'in 3. hafta açılış maçında Fatih Karagümrük'e konuk olan son şampiyon Başakşehir, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı ve yeni sezonda henüz puanla tanışamadı.
-Hatayspor 2-0 Başakşehir
-Başakşehir 0-2 Galatasaray
-Karagümrük 2-0 Başakşehir
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