Başakşehir'i deviren Fatih Karagümrük maç fazlasıyla lider!

Süper Lig'de 3. haftanın perdesi İstanbul'da açıldı. Lige harika bir başlangıç yapan Fatih Karagümrük, son şampiyon Başakşehir'i 2-0'la geçti. 7 puana ulaşan Karagümrük, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Başakşehir ise 3. maçından da gol atamadan ve puan alamadan ayrıldı. Haftanın en önemli maçında Galatasaray ile Fenerbahçe 3 puan için kozlarını paylaşacak.
1 - Fatih Karagümrük - 7 puan
2 - Galatasaray - 6 puan (1 maçı eksik)
3 - Alanyaspor - 6 puan (1 maçı eksik)
4 - Göztepe - 4 puan (1 maçı eksik)
5 - Beşiktaş - 4 puan (1 maçı eksik)
6 - Antalyaspor - 4 puan (1 maçı eksik)
7 - Hatayaspor - 4 puan (1 maçı eksik)
8 - Fenerbahçe - 4 puan (1 maçı eksik)
9 - Kasımpaşa - 3 puan (1 maçı eksik)
10 - Erzurumspor - 3 puan (1 maçı eksik)
11 - Sivasspor - 3 puan (1 maçı eksik)
12 - Kayserispor - 3 puan (1 maçı eksik)
13 - Konyaspor - 1 puan (1 maçı eksik)
14 - Gaziantep FK - 1 puan (1 maçı eksik)
15 - Trabzonspor - 1 puan (1 maçı eksik)
16 - Gençlerbirliği - 1 puan (1 maçı eksik)
17 - Yeni Malatyaspor - 1 puan (1 maçı eksik)
18 - Denizlispor - 1 puan (1 maçı eksik)
19 - Ankaragücü - 0 puan (1 maçı eksik)
20 - Çaykur Rizespor - 0 puan (1 maçı eksik)
21 - Başakşehir - 0 puan
Fatih Karagümrük 2 - 0 Başakşehir
Kayserispor - Erzurumspor
Hatayspor - Kasımpaşa
Göztepe - Gaziantep FK
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor
Çaykur Rizespor - Alanyaspor
Sivasspor - Ankaragücü
Konyaspor - Beşiktaş
Galatasaray - Fenerbahçe
Antalyaspor - Denizlispor
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