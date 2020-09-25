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Başakşehir'i deviren Fatih Karagümrük maç fazlasıyla lider!

FATİH KARAGÜMRÜK HABERLERİ  | 25.09.2020 22:16 | Son Güncelleme

36 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük, 3 maçta 7 puana ulaşarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Fatih Karagümrük, son şampiyon Başakşehir'i 2-0'la geçti.

Başakşehir'i deviren Fatih Karagümrük maç fazlasıyla lider!

Süper Lig'de 3. haftanın perdesi İstanbul'da açıldı. Lige harika bir başlangıç yapan Fatih Karagümrük, son şampiyon Başakşehir'i 2-0'la geçti. 7 puana ulaşan Karagümrük, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Başakşehir ise 3. maçından da gol atamadan ve puan alamadan ayrıldı. Haftanın en önemli maçında Galatasaray ile Fenerbahçe 3 puan için kozlarını paylaşacak.

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SÜPER LİG DETAYLI PUAN DURUMU

1 - Fatih Karagümrük - 7 puan

2 - Galatasaray - 6 puan (1 maçı eksik)

3 - Alanyaspor - 6 puan (1 maçı eksik)

4 - Göztepe - 4 puan (1 maçı eksik)

5 - Beşiktaş - 4 puan (1 maçı eksik)

6 - Antalyaspor - 4 puan (1 maçı eksik)

7 - Hatayaspor - 4 puan (1 maçı eksik)

8 - Fenerbahçe - 4 puan (1 maçı eksik)

9 - Kasımpaşa - 3 puan (1 maçı eksik)

10 - Erzurumspor - 3 puan (1 maçı eksik)

11 - Sivasspor - 3 puan (1 maçı eksik)

12 - Kayserispor - 3 puan (1 maçı eksik)

13 - Konyaspor - 1 puan (1 maçı eksik)

14 - Gaziantep FK - 1 puan (1 maçı eksik)

15 - Trabzonspor - 1 puan (1 maçı eksik)

16 - Gençlerbirliği - 1 puan (1 maçı eksik)

17 - Yeni Malatyaspor - 1 puan (1 maçı eksik)

18 - Denizlispor - 1 puan (1 maçı eksik)

19 - Ankaragücü - 0 puan (1 maçı eksik)

20 - Çaykur Rizespor - 0 puan (1 maçı eksik)

21 - Başakşehir - 0 puan

3. HAFTA PROGRAMI

Fatih Karagümrük 2 - 0 Başakşehir

Kayserispor - Erzurumspor

Hatayspor - Kasımpaşa

Göztepe - Gaziantep FK

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor

Çaykur Rizespor - Alanyaspor

Sivasspor - Ankaragücü

Konyaspor - Beşiktaş

Galatasaray - Fenerbahçe

Antalyaspor - Denizlispor

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ts ile gs nin ahı var sırf bunları şampiyon yapmak için ne dolaplar döndürdüler geçen sene
garakümrük yanayi uşaklar
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