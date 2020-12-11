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Başakşehir, Ianis Hagi'yi istiyor

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 11.12.2020 17:49 | Son Güncelleme

Rumen on numara Ianis Hagi'nin Rangers'tan ayrılık ihtimali giderek artıyor.

Başakşehir, Ianis Hagi'yi istiyor

Glasgow Rangers'ta kızışan forma rekabeti sonrası Ianis Hagi'nin aldığı süreler azalmaya başladı. Rumen oyuncunun transferi için de iddialar artmaya başladı.

Ianis Hagi, takımındaki formasını kaybetmesi sonrası milli takıma çağrılmadı ve son olarak Romanya U21 Milli Takımı'nda forma giydi.

BAŞAKŞEHİR TALİP OLDU

Takımıyla 2024 yazına kadar sözleşmesi olan oyuncuya Başakşehir talip oldu.

Ianis Hagi'nin talipleri arasında Cagliari, Sampdoria, Sevilla gibi takımlar da yer alıyor. Öncelikler arasında yer almasa da NY City ve Toronto FC'nin de olası yeni adresler arasında olduğu konuşuluyor.

22 yaşındaki Rumen oyuncu, bu sezon takımıyla çıktığı 20 resmi maçta 2 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. (Sporx)

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