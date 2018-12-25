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Başakşehir'in Edin Visca'sı var

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 25.12.2018 13:48 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir'in Boşnak futbolcusu Edin Visca, ligin ilk yarısında sergilediği 6 gol, 7 asistlik performansıyla takımın en skorer ismi oldu. 28 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda turuncu-lacivertlilerin Süper Lig'e çıktığı 2014-2015 sezonundan bu yana gole en fazla katkı yapan oyuncu konumunda.

Başakşehir'in Edin Visca'sı var

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in ilk yarısını 35 puanla en yakın takipçisinin 6 puan önünde zirvede tamamladı. Son iki sezonda olduğu gibi bu sezonda da devreye lider girerek istikrarını sürdüren turuncu-lacivertli takımın en skorer ismi Edin Visca oldu. 2011-2012 sezonunda takıma katılan ve o günden bu zamanda sürekli artan bir grafik sergileyen Boşnak oyuncu, ilk devredeki performansıyla da göz doldurdu. Geride kalan 17 haftada 6 gol atarken, 7 de asist yapan başarılı futbolcu, Başakşehir'in gol yükünü çeken isimlerin en başında geldi.

En fazla katkı yapan oyuncu

2011-2012 sezonunda transfer olan Visca, ilk döneminde 33 maçta takımına 5 golle katkı sağladı. 2012-2013 sezonunda ise 27 müsabakaya çıkıp 3 gol atan 28 yaşındaki Visca, bir sonraki sene de 1. Lig'de 10 gol kaydetti. Turuncu-lacivertli futbolcu, takımın Süper Lig'e tekrar yükseldiği 2014-2015 sezonundan itibaren gollerinin yanına asistlerini de ekledi. O sene Medipol Başakşehir formasını 34 kez sırtına geçiren ve 8 gol, 2 asist yapan Bosna-Hersekli, takip eden sezonda ise kariyerinin en gollü dönemini geçirdi.

Visca, 2015-2016 sezonunda rakip ağları 17 defa sarsarken, 4 de gol pası verdi. 2016-2017'de 8 gol, 7 asistlik performans sergileyen Edin Visca, geçtiğimiz sezonu da attığı 9 golün yanı sıra yaptığı 15 asistle Süper Lig'in asist kralı olarak tamamladı.

Abdullah Avcı'nın öğrencisi, 8. sezonunu geçirdiği Başakşehir'de toplamda 66 gol atarken, 35 de asist yaptı. Başakşehirli futbolcu, 2014-2015 sezonundan itibaren ise attığı 48 gol ve verdiği 33 gol pası ile gole en fazla katkı yapan oyuncu unvanının sahibi oldu.

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