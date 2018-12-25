Başakşehir'in Edin Visca'sı var

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in ilk yarısını 35 puanla en yakın takipçisinin 6 puan önünde zirvede tamamladı. Son iki sezonda olduğu gibi bu sezonda da devreye lider girerek istikrarını sürdüren turuncu-lacivertli takımın en skorer ismi Edin Visca oldu. 2011-2012 sezonunda takıma katılan ve o günden bu zamanda sürekli artan bir grafik sergileyen Boşnak oyuncu, ilk devredeki performansıyla da göz doldurdu. Geride kalan 17 haftada 6 gol atarken, 7 de asist yapan başarılı futbolcu, Başakşehir'in gol yükünü çeken isimlerin en başında geldi.

En fazla katkı yapan oyuncu

2011-2012 sezonunda transfer olan Visca, ilk döneminde 33 maçta takımına 5 golle katkı sağladı. 2012-2013 sezonunda ise 27 müsabakaya çıkıp 3 gol atan 28 yaşındaki Visca, bir sonraki sene de 1. Lig'de 10 gol kaydetti. Turuncu-lacivertli futbolcu, takımın Süper Lig'e tekrar yükseldiği 2014-2015 sezonundan itibaren gollerinin yanına asistlerini de ekledi. O sene Medipol Başakşehir formasını 34 kez sırtına geçiren ve 8 gol, 2 asist yapan Bosna-Hersekli, takip eden sezonda ise kariyerinin en gollü dönemini geçirdi.