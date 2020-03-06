SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Başakşehir'in Kopenhag maçı seyircisiz oynanacak

Başakşehir'in Kopenhag maçı seyircisiz oynanacak

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 06.03.2020 14:49 | Son Güncelleme

Kopenhag, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 19 Mart Perşembe günü Parken Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile oynayacakları mücadeleye korona virüs sebebiyle seyirci alınmayacağını açıkladı.

Başakşehir'in Kopenhag maçı seyircisiz oynanacak

Çin’in Wuhan kentinden ortaya çıkan korona virüsü dünya geneline hızla yayılıyor. Avrupa’ya, Orta Doğu’ya ve ABD’ye sıçrayan virüs nedeniyle birçok spor müsabakası ertelenirken bazıları da seyircisiz oynanmaya başladı.

Bu kapsamda Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi Kopenhag'dan da bir açıklama geldi. Danimarka temsilcisi, Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesi doğrultusunda AC Horsens ile Randers FC maçlarıyla birlikte 19 Mart Perşembe günü Parken Stadyumu'nda oynayacakları M. Başakşehir karşılaşmasına da seyirci alınmayacağını duyurdu.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kameralar kayıttaydı! Zirvenin ardından Erdoğan'dan kritik 'Esed' sorusuKameralar kayıttaydı! Zirvenin ardından Erdoğan'dan kritik 'Esed' sorusu
Demba Ba gönülleri fethetti!Demba Ba gönülleri fethetti!
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
başakşehir UEFA Avrupa Ligi Danimarka kopenhag

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay!

İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay!

Erdoğan'dan Lavrov'a: Esed'le konuşuldu değil mi?

Erdoğan'dan Lavrov'a: Esed'le konuşuldu değil mi?

Galatasaray'a flaş transfer teklifi

Galatasaray'a flaş transfer teklifi

Lucescu'dan F.Bahçe açıklaması

Lucescu'dan F.Bahçe açıklaması

Fenerbahçe'de Abdullah Avcı bombası!

Fenerbahçe'de Abdullah Avcı bombası!

Alex'ten heyecanlandıran F.Bahçe paylaşımı

Alex'ten heyecanlandıran F.Bahçe paylaşımı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

''Keşke bu turu atlamasaydık da bu şehit haberini almasaydık''

''Keşke bu turu atlamasaydık da bu şehit haberini almasaydık''

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Başakşehir Portekiz'e gitti

Başakşehir Portekiz'e gitti

Başakşehir Beşiktaş'ı tek golle geçti!

Başakşehir Beşiktaş'ı tek golle geçti!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
bence bütün avrupa maçları türkiyede oynansın. dünyanın en güvenli ülkesi
bizim için kötü bir sürü gurbetçi kardeşimiz gelecekti
Korona virüsü nün ilk ve tek faydası seyircisiz deplasman oluyor herhalde
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başakşehir'in Kopenhag maçı seyircisiz oynanacak

Başakşehir'in Kopenhag maçı seyircisiz oynanacak

Göksel Gümüşdağ'dan Kopenhag maçı için birlik mesajı

Gümüşdağ'dan birlik beraberlik mesajı

Okan Buruk: Avrupa'daki başarı daha değerli

''Avrupa'daki başarı daha değerli''

Demba Ba Türk bayraklı tişörtle röportaj verdi!

Demba Ba gönülleri fethetti!

ÖZET | Başakşehir - Gaziantep FK maç sonucu: 3-1

Süper Lig'de zirve Başakşehir'in

Başakşehir'in yıldızına flaş transfer teklifi

Başakşehir'in yıldızına flaş transfer teklifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.