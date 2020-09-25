Başakşehir'in savunma oyuncusu Carlos Ponck: Şampiyonu yenmek istiyorlar

Başakşehir'de Carlos Ponck, Karagümrük'e 2-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Son şampiyon oldukları için rakiplerin daha motive olduğunu söyleyen Ponck, "3 maçtır kaybediyoruz, istediğimiz oyunu da oynayamadık. İstediklerimizi yapma noktasında eksiğiz. Bu eksikleri giderme noktasında hafta içi çalışmaları sürdürdük ama istediğimiz gibi oynayamadık. Geçen sene şampiyon bir takımız, şampiyonluğu bir kenara bırakmamız gerekiyor ama rakiplerimiz bize bu mantalite ile çıkıyor, bizi zorlayan şeylerden biri budur. Eksiklerimizi giderme anlamında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sıkı şekilde çalışmaya devam edersek, iyi sonuçlar alırız." dedi.

