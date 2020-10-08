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Başakşehir'in transferi Giuliano için şok iddia!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 08.10.2020 11:00 | Son Güncelleme

Başakşehir'in transferi Giuliano için flaş gelişme yaşanıyor. Türkiye'de daha önce Fenerbahçe'de forma giyen ve Başakşehir'e transfer olan Brezilyalı için şok eden bir iddia gündeme geldi. Al Nasr'ın konuyu FIFA'ya taşıdığı ve oyuncunun şu an için Başakşehir formasıyla sahaya çıkamayacağı iddia edildi. Ortaya atılan bu iddialar, Giuliano ile Al Nasr arasındaki sorunun skandal boyutlarına ulaştığı ve kişisel bir takım hesapları açılacağı şeklindeki yeni iddialarla ileri boyutlara taşındı.

Başakşehir'in transferi Giuliano için şok iddia!

Başakşehir'in transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı, Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Suudi Arabistan kulübü Al Nasr'la yollarını ayıran ve serbest statüde Başakşehir'le 3 yıllık sözleşme imzalayan Brezilyalı futbolcunun Arap kulübüyle yaşadığı ihtilaf nedeniyle transfer tescilinin yapılamayacağı ileri sürüldü.

BAŞAKŞEHİR'DE OYNAYAMAZ MI?

Al Nasr'ın konuyu FIFA'ya taşıdığı ve oyuncunun şu an için Başakşehir formasıyla sahaya çıkamayacağı iddia edildi. Suudi Arabistan'ta ortaya atılan bu iddialar, Giuliano ile Al Nasr arasındaki sorunun skandal boyutlarına ulaştığı ve kişisel bir takım hesapları açılacağı şeklindeki yeni iddialarla ileri boyutlara taşındı.

TEMSİLCİSİ REİS YORUM YAPMADI

Radyospor'dan Özgür Sancar, Giuliano'nun temsilcisi Felipe Reis'e bu iddiaları sordu. Reis bu konularda hiçbir şekilde yorum yapamayacağını, gerekirse şirketleri adına basın sorumlusunun, ilerleyen günlerde, bir açıklama yapacağını söyledi.

(AJANSSPOR)


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