Başakşehir'in UEFA kadrosunda Arda Turan ve Mossoro yok

UEFA'nın internet sitesinde yayımlanan kadroda, Alparslan Erdem, Tunay Torun, Marcio Mossoro ve Arda Turan yer almadı. Yeni transferler Soner Aydoğdu, Milos Jojic ise kadroya dahil edildi.
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme ilk maçında 9 Ağustos Perşembe günü İngiliz ekibini konuk edecek Medipol Başakşehir, rövanş müsabakasında ise 16 Ağustos Perşembe günü rakibine konuk olacak.
Turuncu-lacivertlilerin, UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleciler: Volkan Babacan, Mert Günok, Faruk Çakır
Defans: Gael Clichy, Alexandru Epureanu, Aurelien Chedjou, Manuel da Costa, Uğur Uçar, Junior Caiçara
Orta saha: Joseph Attamah, Emre Belözoğlu, Edin Visca, Eljero Elia, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Milos Jojic, Gökhan İnler, Soner Aydoğdu, Kerim Frei
Forvet: Emmanuel Adebayor, Riad Bajic, Stefano Napoleoni, Mevlüt Erdinç
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