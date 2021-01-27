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Başakşehir’in yeni transferleri Junior Fernandes ve Ömer Ali Şahiner 11’de

27.01.2021 20:37 | Son Güncelleme:
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Başakşehir’in yeni transferleri Junior Fernandes ve Ömer Ali Şahiner 11’de

Medipol Başakşehir’in yeni transferleri Junior Fernandes ve Ömer Ali Şahiner, TFF Süper Kupa maçında oynanan Trabzonspor maçında ilk 11’de yer aldı. İki futbolcu turuncu-lacivertli forma ile ilk resmi müsabakalarına çıkacak.

TFF Süper Kupa’da Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Medipol Başakşehir’de yeni transferler ilk 11’de görev alacak. Turuncu-lacivertli takımın transfer döneminde kadrosuna kattığı Brezilyalı kanat oyuncusu Junior Fernandes ve Konyaspor’dan dün renklerine bağladığı sağ bek Ömer Ali Şahiner bordo-mavililer karşısında ilk 11’de görev yapacak.

Fernandes ve Ömer Ali Trabzonspor maçında ilk resmi maçında forma giymiş olacak. Okan Buruk’un Trabzonspor karşısında sahaya sürdüğü ilk 11’i şu şekilde:
"Mert, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Azubuike, Deniz Türüç, Junior Fernandes, Aleksic, Demba Ba"

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