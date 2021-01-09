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Başakşehir İrfan Can Kahveci için servet istiyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.01.2021 12:41 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Başakşehir'de forma giyen milli oyuncu İrfan Can Kahveci'yi çok istiyordu ama ödeme planı bulamıyordu. Başakşehir formülü buldu.

Başakşehir İrfan Can Kahveci için servet istiyor

Fenerbahçe’nin Mesut Özil hamlesinden sonra büyük baskı altına giren sarı-kırmızılı yönetim için transfer söylentileri artıyor.

Başakşehir'in gözde oyuncusu İrfan Can Kahveci için en az 10 milyon Euro'dan kapıyı açtığı öğrenildi. Finansal Fair Play kuralları gereği hareket alanı bulamayan Cimbom, İrfan Can’ı transfer eden formül geliştiremiyordu.

BAŞAKŞEHİR 2.5 + 7.5 MİLYON EURO İSTİYOR

Başakşehir, Avrupa'ya da transferi gündemde olan İrfan Can için sene sonu 7.5 milyon Euro zorunlu satın alma şartıyla oyuncuyu 2.5 milyon Euro'ya kiralayabilir. Galatasaray'ın bu paralara çıkması güç gözüküyor. Öte yandan sarı kırmızılı kulübün, İrfan Can Kahveci için Başakşehir'e takas teklifi yaptığı belirtildi.


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