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Başakşehir istikrarını korumanın peşinde!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 12.06.2020 11:35 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 27. haftasında yarın sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, mutlak galibiyet peşinde. Korona virüs sebebiyle lige ara verilmeden önce son 7 maçında mağlup olmayan turuncu-lacivertliler, bu başarılı grafiği sürdürmek istiyor.

Başakşehir istikrarını korumanın peşinde!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 82 gün önce ara verilen Süper Lig’de heyecan bugün başlıyor. Gerek şampiyonluk yarışı gerekse düşme potasında kalan 8 hafta önemli müsabakalara sahne olacak.

26 hafta sonunda topladığı 53 puanla averaj farkıyla Trabzonspor’un ardından ikinci sırada bulunan Başakşehir’de de hedef bu süreçte alınabilecek en yüksek puanı alarak şampiyonluğa ulaşmak. Oynadığı son 7 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu-lacivertli takım aynı başarıyı devam ettirmenin peşinde.

8 MAÇIN 5'İ İSTANBUL'DA

Turuncu-lacivertli ekip, 2019-2020 sezonunda geriye kalan son 8 mücadelenin 5’ini İstanbul’da oynayacak. Yarın Fatih Terim Stadyumu’nda Alanyaspor ile karşılaşacak Başakşehir, bir sonraki hafta Ankaragücü’nün konuğu olacak. Ankara deplasmanının ardından Galatasaray’ı ağırlayacak olan Okan Buruk’un takımı, dış sahada Antalyaspor ile oynadıktan sonra Denizlispor’u misafir edecek. 32. haftada Konyaspor ile deplasmanda karşılaşmasının ardından İstanbul ekibi, içerideki Kayserispor maçının ardından bu sezonki serüvenini Kasımpaşa’da tamamlayacak.

BA, CRİVELLİ, VİSCA ETKİSİ

M.Başakşehir’in şu ana kadar ligde attığı 50 golün 28’i Demba Ba, Crivelli ve Visca üçlüsünden geldi. Ba ile Crivelli 10’ar gol, Visca da 8 golle takımına katkı sağladı. Okan Buruk, 8 haftalık bölümde de ileri uçtaki bu isimlere güveniyor. Özellikle Demba Ba ve Enzo Crivelli’nin antrenmanlarda ortaya koyduğu performans deneyimli çalıştırıcıyı mutlu ediyor. Orta saha ile santrfor arasındaki bağlantıyı kuran Visca ise Buruk’un en büyük kozu. Attığı 8 golün yanına 12 de asist sığdıran tecrübeli futbolcu, kalan müsabakalarda da rakibe zor anlar yaşatmayı hedefliyor.

OKAN BURUK KUPAYI İSTİYOR

Turuncu-lacivertli takımın başındaki ilk sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turuna kalarak adını kulüp tarihine yazdıran Teknik Direktör Okan Buruk, Başakşehir’i ilk Süper Lig şampiyonluğuna ulaştıran çalıştırıcı unvanını da almak istiyor. İstanbul temsilcisiyle 40 maçta 1.93 puan ortalaması yakalayan 46 yaşındaki teknik adam için kalan maçlar da önemli bir sınav olacak.

AVRUPA'DA ÇEYREK FİNAL YAKIN

Avrupa Ligi’nde son 16’ya kalan ve turun ilk mücadelesinde evinde Kopenhag’ı 1-0 yenen Medipol Başakşehir, UEFA’nın vereceği kararı bekliyor. Korona virüs sebebiyle askıya alınan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde maçların ne zaman başlayacağı henüz belirsizliğini korusa da turuncu-lacivertliler aynı konsantrasyonla sahaya çıkıp rövanştan çeyrek final biletini alarak dönmenin hesaplarını yapıyor.

(İHA)

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