Başakşehir jokerini kaybetti: Demba Ba

Süper Lig’de zor günler geçiren ve düşme potasında yer alan Başakşehir’de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Turuncu-lacivertliler, golcü futbolcu Demba Ba ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Özellikle Aykut Kocaman’ın teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından yedek kulübesinde oturmaya başlayan Senegalli futbolcu, son olarak Başakşehir’in sahasında Fenerbahçe’ye 2-1 kaybettiği mücadelenin kadrosuna alınmamış ve Kocaman bu kararı; "Benim tercihim. Çok fazla irdelenecek bir karar değil" diyerek açıklamıştı.

Turuncu-lacivertli takıma 2018-2019 sezonunda dahil olan 35 yaşındaki futbolcu, elde edilen şampiyonlukta büyük pay sahibi olurken, Şampiyonlar Ligi'nde de takımı adına bir ilki başarmıştı.

BAŞAKŞEHİR'İN JOKER OYUNCUSU

Ba, içinde bulunduğumuz sezon içerisinde de Başakşehir’in joker oyuncusu durumundaydı. Süper Lig'de bu sezonda 26 maçta görev alan Ba, 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Söz konusu karşılaşmaların 9'unda oyuna sonradan dahil olan tecrübeli santrfor, rakip fileleri 4 defa sarstı ve 7 puana direkt etki etti. Demba Ba, ligde oyuna daha sonra girerek takımına en fazla katkı sağlayan futbolcular arasında yer alıyordu.