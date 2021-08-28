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Başakşehir-Kayserispor maçının ardından

28.08.2021 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: "Bugünkü üç puan orta sıralar veya yukarı doğru iyi şeyler yapabilirizin göstergesiydi. Önemli bir üç puan aldık ama çalışmaya devam"

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Karaman, "Golü erken bulduk. Organize, güzel bir gol attık. Hem gol öncesi hem paslaşmalar hem de ceza sahası içi dağılım iyiydi. Golden sonra özellikle ilk devre biraz daha denk bir oyun oynamaya çalıştık. Başakşehir, Türkiye'nin dayanıklılığı en yüksek takımı şu anda. Fiziksel anlamda bunu daha önce de oynadığı maçlarda verilerde görüyoruz. İkinci yarı, bizim açımızdan fiziksel ve dayanıklılık anlamında takımı geliştirici bir maç oldu. Top rakipteyken basan, temasa girmeye çalışan, kaptığı toplarla direkt hücumu düşünen bir görüntü çizmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Başakşehir'in çok net bir pozisyonunu hatırlamadığını aktaran Karaman, şöyle konuştu:

"Rakibi iyi kapattık. İkinci yarıdaki oyun, iki-üç idmana bedeldi. O açıdan çok sevinçliyim. Oyuncularımın hepsini kutluyorum. Maksimumlarını vermeye çalıştılar. Önümüzde bir milli takım arası var. Başkanımıza teşekkür ediyoruz, bir Thiam, takıma ne kadar katkı yapıyor gördük. Maalesef Türkiye'de transferlerde çok macera arıyoruz. Bilindik oyuncu çok önemli. Hangi takımdan aldığın belli, kaç maç oynadığı belli, Fenerbahçe gibi çok büyük bir kulüpten transfer ettiğin belli. Minimum hatayla bir transfer yaptı Berna Hanım. Bir eksiğimiz var, aslında iki de sakat oyuncular dönünce onu kapatacağımı düşünüyorum. Bugünkü üç puan orta sıralar veya yukarı doğru iyi şeyler yapabilirizin göstergesiydi. Önemli bir üç puan aldık ama çalışmaya devam."

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